Tunus Başbakanı Fahfah: Terörle mücadele güvenlik tedbirlerine indirgenmemeli

AA 02 Mart 2020 Pazartesi07:54 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 07:54

Arap İçişleri Bakanları Konseyi 37'inci Dönem toplantıları konseyin merkezi Tunus'ta başladı.

Toplantıda konuşan Fahfah, bölgenin içinde bulunduğu yükselen terör tehdidi ve uluslararası gerginliğe işaret ederek kaçakçılık ve örgütlü suçların oranındaki artışa dikkati çekti.

Arap ülkeleri güvenlik servisleri arasında iş birliğini güçlendirecek mekanizmalara işlerlik kazandırılması gerektiğini söyleyen Fahfah, böylece Arap ülkeleri ortak güvenliği ve halklarının selametinin destekleneceğinin altını çizdi.

Fahfah, güvenlik tedbirlerine indirgenerek terör ve örgütlü suçlarla mücadelenin mümkün olmadığını, bunlar kadar kapsamlı toplumsal, eğitim, ekonomik ve medya yaklaşımlarının gerekli olduğunun önemini vurguladı.

Toplantıda özellikle terör olaylarını finanse eden, uygulayan ve planlayanlara ilişkin kara listenin oluşturulmasına dair ölçülerin yeniden gözden geçirilmesi ve terör tehditlerini takip ve acil analizlerini yapacak bir çalışma grubunun oluşturulması konuları ele alındı.