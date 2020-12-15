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Dünya

Tunus Başbakanı İtalya ziyaretini iptal etti

Tunus Başbakanı, heyetindeki bakanın Kovid-19 testi pozitif çıkınca İtalya ziyaretini iptal etti.

AA15 Aralık 2020 Salı 18:33 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 18:33
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 Resmi temaslarını sürdürdüğü Fransa'dan İtalya'ya geçmeyi planlayan Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, heyetinde yer alan Maliye Bakanı Ali el-Ka'li'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Roma ziyaretini iptal ederek ülkesine doğru hareket etti.

Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Başbakanlık yetkilisi, Paris'ten Roma'ya geçmesi planlanan Başbakan Meşişi'nin heyetinde yer alan Maliye Bakanı'nın testinin pozitif çıktığını belirtti.

Başbakan ve beraberindeki heyetin İtalya ziyaretinin iptal edildiğini açıklayan yetkili, Meşişi başkanlığındaki Tunus delegasyonunun birkaç saat içinde ülkeye döneceğini aktardı.

Söz konusu yetkili ayrıca aralarında Başbakan Meşişi'nin de bulunduğu Tunus heyetindeki diğer kişilerin Kovid-19 testlerinin negatif olduğu bilgisini paylaştı.

Tunus'ta son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 21 artarak 3 bin 915'e yükselirken, vaka sayısı da 111 bin 758'e çıktı.

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