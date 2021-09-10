Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı, başkanlık sistemine geçilmesinin planlandığını açıkladı

AA 10 Eylül 2021 Cuma 11:37 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 11:38

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "Sky News Arabia" televizyonuna açıklamalarda bulunan Huccam, 2014 yılında kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Huccam, 2011 yılında Tunus'un Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali dönemini hatırlatarak, "Sistem tek adam rejimi değil, başkanlık sistemi olacak. Tunus'un sıkıntısını çektiği şey tek adam rejimiydi." dedi.

Tunus'ta kurulması planlanan sistemde otoritenin karşı bir güçle dengeleneceğini ve bu gücün Meclis olacağını belirten Huccam, "Elbette bu Meclis, önceki gibi olmayacak." diye konuştu.

Huccam başkanlık sisteminin halk oylamasına sunulması konusunda da "Bu mesele netleşmeye ve fikirler şekillenmeye başlıyor. Cumhurbaşkanı, Tunus halkına konuyu tüm yönleriyle ele alan bir konuşma yapacak." ifadelerini kullandı.

- Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.