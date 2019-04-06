15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı yeniden aday olmayacak

Tunus Cumhurbaşkanı es-Sibsi, cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olma niyetinin bulunmadığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede 17 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olma niyetinin bulunmadığını söyledi.
 
Kurucusu olduğu Nida Tunus Hareketi Partisinin ülkenin güneyindeki Munastır kentinde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Sibsi, "Anayasa bana hak tanıyor olmasına rağmen aday olmak istemiyorum." dedi.
 
Eylül 2018'de Nida Tunus Hareketi Partisine üyeliğini donduran Başbakan Yusuf eş-Şahid'in tekrar partiye dönmesi önerisinde bulunan Sibsi, "Şahid'in üyeliğini dondurmayı kaldırarak tekrar Nida Tunus'a dönmesini arzuluyorum. Kendisi partiye dönüp dönmemekte özgürdür." diye konuştu.
 
Konferansı hazırlama komitesi üyelerinden Salih el-Hac Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin, konferansı düzenlemek için her türlü sorunları aşmaya çalıştığını ve partinin kendisi için mücadele veren herkese açık olduğunu dile getirdi.
 
Nahda Hareketi Partisiyle koalisyon konusunda ise Hac Ömer, "Partimizin yeni siyasi çizgisine göre gelecekte Nahda ile koalisyon yok. Bu bizim kendi seçimimiz." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Sibsi, Eylül 2018'de, Nahda Hareketi Partisinin, Nida Tunus Hareketi Partisi ile beş yıl süren koalisyonu sona erdirdiğini açıklamıştı.
 
Nida Tunus Partisi, 2014'teki seçimleri birinci tamamlayıp 217 sandalyeli parlamentoda 86 milletvekili çıkardı ve partinin kurucusu El-Baci Kaid es-Sibsi de cumhurbaşkanı seçildi.
 
Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin partinin yönetimine gelmesinin ardından partide liderlik tartışmaları patlak verdi ve yaprak dökümü başladı.
 
Son olarak parti içinden çıkan Başbakan Yusuf Şahid ve Hafız Kaid es-Sibsi arasında geçen yaz yaşanan çekişme sonucunda Nida Tunus Partisindeki kan kaybı arttı.
 
Nida Tunus'tan istifa edenler ve Başbakan Şahid'e yakın milletvekilleri Yaşasın Tunus Partisi çatısı altında birleşerek, 44 milletvekili sayısına ulaştı.
 
Tunus Parlamentosu'ndaki resmi rakamlara göre, Nahda Hareketi birinci sırada, başbakana yakın Yaşasın Tunus ikinci, Tunus'taki son seçimlerin galibi Nida Tunus ise üçüncü sırada yer alıyor.

''Milli Savunma Bakanlığı o defteri oradan çekip aldı''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

'Bizi ileriye ekosistem taşıyacak'

'Bizi ileriye ekosistem taşıyacak'

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

Bu kentte oylar yeniden sayılıyor

Bu kentte oylar yeniden sayılıyor

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

Onların adı Muhteşem 8'li, nefes kesiyorlar

Onların adı Muhteşem 8'li, nefes kesiyorlar
 

POPÜLER HABERLER

THY ´Büyük Göç´ü kısa filmle anlattı: En Uzun Yolculuk

THY ´Büyük Göç´ü kısa filmle anlattı: En Uzun Yolculuk

Dolmabahçe, tarihinin en ciddi restorasyonunda

Dolmabahçe, tarihinin en ciddi restorasyonunda

Bir tek vuruşla savaş gemisini batırıyor! Karadeniz'de test edildi

Bir tek vuruşla savaş gemisini batırıyor! Karadeniz'de test edildi

Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

Roma dönemine ait 180 sikke ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA