Tunus Cumhurbaşkanı yeniden aday olmayacak

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ülkede 17 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olma niyetinin bulunmadığını söyledi.

Kurucusu olduğu Nida Tunus Hareketi Partisinin ülkenin güneyindeki Munastır kentinde cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili düzenlediği konferansta konuşan Sibsi, "Anayasa bana hak tanıyor olmasına rağmen aday olmak istemiyorum." dedi.

Eylül 2018'de Nida Tunus Hareketi Partisine üyeliğini donduran Başbakan Yusuf eş-Şahid'in tekrar partiye dönmesi önerisinde bulunan Sibsi, "Şahid'in üyeliğini dondurmayı kaldırarak tekrar Nida Tunus'a dönmesini arzuluyorum. Kendisi partiye dönüp dönmemekte özgürdür." diye konuştu.

Konferansı hazırlama komitesi üyelerinden Salih el-Hac Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin, konferansı düzenlemek için her türlü sorunları aşmaya çalıştığını ve partinin kendisi için mücadele veren herkese açık olduğunu dile getirdi.

Nahda Hareketi Partisiyle koalisyon konusunda ise Hac Ömer, "Partimizin yeni siyasi çizgisine göre gelecekte Nahda ile koalisyon yok. Bu bizim kendi seçimimiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sibsi, Eylül 2018'de, Nahda Hareketi Partisinin, Nida Tunus Hareketi Partisi ile beş yıl süren koalisyonu sona erdirdiğini açıklamıştı.

Nida Tunus Partisi, 2014'teki seçimleri birinci tamamlayıp 217 sandalyeli parlamentoda 86 milletvekili çıkardı ve partinin kurucusu El-Baci Kaid es-Sibsi de cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin partinin yönetimine gelmesinin ardından partide liderlik tartışmaları patlak verdi ve yaprak dökümü başladı.

Son olarak parti içinden çıkan Başbakan Yusuf Şahid ve Hafız Kaid es-Sibsi arasında geçen yaz yaşanan çekişme sonucunda Nida Tunus Partisindeki kan kaybı arttı.

Nida Tunus'tan istifa edenler ve Başbakan Şahid'e yakın milletvekilleri Yaşasın Tunus Partisi çatısı altında birleşerek, 44 milletvekili sayısına ulaştı.

Tunus Parlamentosu'ndaki resmi rakamlara göre, Nahda Hareketi birinci sırada, başbakana yakın Yaşasın Tunus ikinci, Tunus'taki son seçimlerin galibi Nida Tunus ise üçüncü sırada yer alıyor.