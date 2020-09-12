Tunus Dışişleri Bakanlığı: Arap Birliğindeki İsrail'le normalleşme karşıtı taslağı Filistin geri çekti

AA 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:08 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:08

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap Birliği'nde 9 Eylül'de BAE'nin İsrail ile normalleşmesini kınayan taslağın reddedilmesine ilişkin yaşananların perde arkasına yer verildi.

Toplantıda ismi verilmeyen bazı ülkelerin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik kınama kararına karşı çıktığı, Filistin'in de uzlaşı sağlanamadığı için taslak metnini geri çekme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, telekonferansla gerçekleştirilen Arap Birliği oturumu sırasında Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerandi'nin Filistin davasına kesin bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği kararlarına uygun biçimde adil, kalıcı bir çözüm için Filistin meselesine yönelik girişimlere Filistin tarafının da dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşme anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek amacıyla 1945'te kurulan Arap Birliği yıllar içinde yeterince etkin olmamakla eleştiriliyor. Gözlemciler, 22 ülkenin üye olduğu Birliğin çok sayıdaki kararının kağıt üstünde kaldığını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta duyurduğu İsrail ile BAE arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirme anlaşmasının 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanması bekleniyor.

BAE'nin ardından dün Bahreyn de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. Bahreyn, 1979'da Mısır, 1994'te Ürdün ve henüz birkaç hafta önce İsrail ile resmi diplomatik ilişki kuran BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.