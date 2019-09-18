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'Tunus dünyaya açık kalacak'

Tunus cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda en çok oy alan bağımsız aday Kays Said, Tunus'un tüm dünyaya açık kalacağını vadetti.

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Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) seçimin 1. turunun sonuçlarını duyurmasının ardından, cumhurbaşkanı adayı Said, seçim propagandasını yürüttüğü merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Said, "Herkes, coğrafi konumumuzu ve tarihimizi bildiğimiz konusunda emin olsun. Halka saygı duyulmasını ve onların egemen olmasını istiyoruz. Kendi devletimizin efendileri olmak istiyoruz. Hiç bir kimseye düşmanlık yapmayacağız. Ülkenin tüm bileşenleri ve çeşitlilikleriyle Tunus için çalışacağız. Tunus dünyaya açık kalacak." dedi.

Seçim propagandasına da değinen Said, seçim çalışmalarını hiç bir taraftan finansman almadan gönüllü gençlerle yürüteceğini kaydetti.

Said, "Hiç bir kimseden finansman kabul etmeyeceğiz. Kamu finansmanını da kabul etmeyeceğiz. Seçim kampanyamız, kısıtlı şahsi imkanlarıyla katkıda bulunan gönüllüler üzerine kurulu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Said, birinci turda sandığa gitmeyen vatandaşlara ikinci turda ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Ülkede herkesin kendisine yer bulacağı yeni bir gelecek umut ettiğini belirten Said, artık kim olursa olsun hiç kimsenin dışlanmasına veya ötekileştirilmesine yer olmadığını dile getirdi.

İkinci turda hiç bir partiyle ittifak yapmayacağını vurgulayan Said, "Dava, ulusal proje davasıdır. Onu desteklemek isteyen olursa memnuniyet duyarız. Dünya yeni bir aşamaya giriyor. 'Halk İstiyor' sloganı en büyük başkentlerde tekrarlandı. Eğer bir parti varsa o da içişleri bakanlığından vizesi olmayan Tunus Halk Partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

TUNUS CUMHURBAŞKANLIĞI 1.TUR SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı seçiminde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu elde ederek yarış dışında kalmıştı.

YSK, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.

Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

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