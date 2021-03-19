star.com.tr 19 Mart 2021 Cuma 20:16 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 20:16

20 Mart'ta Tunus'un 65. Bağımsızlık Günü'ne denk gelen günde, Tunus'un ilk uydusu Challenge One'ın fırlatılacağı duyuruldu. Uydunun, Rus Soyuz-2 uzay aracı tarafından Kazakistan'daki bir üsten fırlatılacağı belirtildi.

Satellite Prome sitesinde yer alan habere göre, yapılan anlaşmayla Challenge One'ın ardından 2023 yılına kadar Tunus'a ait 30 uydudan oluşan bir takımın fırlatılması planlanıyor. Anlaşmanın bir kısmı, yüksek teknolojili mikro uydu bileşenleri ve teknolojileri üreten bir Rus özel şirketi olan Sputnix'i de içermekte.

Uydu, Tunus'un Cezayir ve Libya sınırlarının takibinin yanı sıra deniz yaşamı, endüstriyel tarım gibi alanlarda da anlık olarak bilgi alımını destekleyecek.

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