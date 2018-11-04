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Tunus, Mısır'daki Hristiyanlara yapılan saldırıyı kınadı

Tunus, Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

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Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelede iş birliğinin daha fazla yoğunlaştırılması ve uluslararası çabaların birleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Saldırının kınandığı açıklamada, terör kurbanlarının yakınlarına başsağlığı dilendi, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse önceki gün düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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