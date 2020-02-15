İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak
Dünya

Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılmama kararı aldı.

AA15 Şubat 2020 Cumartesi21:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:22

Şura Konseyi'nin toplantısının ardından basının karşısına geçen Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Nahda'nın, Fahfah hükümetine katılmayacağını açıkladı.

Haruni, söz konusu kararı, Fahfah'ın "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle aldıklarını kaydetti.

Haruni dün, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini duyurmuştu.

Tunus'un Kalbi Partisi tarafından yapılan açıklamada da Tunus'un Kalbi'nin muhalefet blokunda yer alma kararı aldığı ve Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceği belirtilmişti.

Polis görme engelli taraftara maçı anlattı... Hem duygulandırdı, hem alkışlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerçek bakın ne çıktı?
Gerçek bakın ne çıktı?

Gerçek bakın ne çıktı?

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli
F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

Yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS'ı onayladılar
Yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS'ı onayladılar

Yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS'ı onayladılar

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.