Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak

AA 15 Şubat 2020 Cumartesi21:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:22

Şura Konseyi'nin toplantısının ardından basının karşısına geçen Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Nahda'nın, Fahfah hükümetine katılmayacağını açıkladı.

Haruni, söz konusu kararı, Fahfah'ın "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle aldıklarını kaydetti.

Haruni dün, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini duyurmuştu.

Tunus'un Kalbi Partisi tarafından yapılan açıklamada da Tunus'un Kalbi'nin muhalefet blokunda yer alma kararı aldığı ve Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceği belirtilmişti.