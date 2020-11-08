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Dünya

Tunus ve Cezayir'de koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 25, Cezayir'de 12 kişi hayatını kaybetti.

AA08 Kasım 2020 Pazar 23:14 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 23:14
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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 25 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1588 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede toplam can kaybı 1873'e, vaka sayısı 71 bin 119'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısının da 48 bin 103 olduğu kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 670 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 48'e, vaka sayısı da 62 bin 51'e yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 254 artarak 42 bin 37'ye ulaştı.

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