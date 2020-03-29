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Dünya

Tunus ve Filistin'de koronavirüs vakaları arttı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 278'e, Filistin'de ise 104'e yükseldi.

AA29 Mart 2020 Pazar 10:54 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:54
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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan 724 test sonucunun 51'inin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 278'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.

- FİLİSTİN

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.

Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.

Filistin'deki Kovid-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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