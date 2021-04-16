İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2021 Cuma / 4 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0187
  • EURO
    9,6124
  • ALTIN
    454.835
  • BIST100
    1407.76
Dünya

Tunus ve Lübnan'da koronavirüs ölümleri

Tunus'ta 73, Lübnan'da 31 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA16 Nisan 2021 Cuma 00:09 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 00:09
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 73, Lübnan'da 31 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs kaynaklı 73 can kaybı olduğu, 2 bin 649 yeni vakanın tespit edildiği ve 1531 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 9 bin 553'e, toplam vaka sayısının 279 bin 376'ya ve iyileşen hasta sayısının 231 bin 285'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 501 yeni vaka tespit edildiği, 1790 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 809'a, vaka sayısının 504 bin 800'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 416 bin 624 olduğu kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.