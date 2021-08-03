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Dünya

Tunus yargısı, Meclis'teki Onur Koalisyonundan 4 milletvekili için çıkarılan tutuklama kararını iptal etti

Tunus'ta askeri mahkeme, 'havalimanı olayı' olarak bilinen davaya ilişkin, parlamentodaki Onur Koalisyonundan 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etti.

AA3 Ağustos 2021 Salı 07:20 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 07:20
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Başkent Tunus'taki Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetti.

Mahkeme kararında, bu kişiler haklarındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

- HAVALİMANI OLAYI

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının, ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel oldukları belirtilmişti.

O sırada havalimanında olan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan, "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesi"ni öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Onur Koalisyonu Milletvekili el-Habib bin Siydhum da tutuklama kararını sosyal medyadan duyurmuştu.

Koalisyon Başkanı Seyfeddin Mahluf ise yaptığı açıklamada, avukat Zagruba'nın halihazırda İlk Derece Mahkemesindeki Baro Başkanının ofisinde olduğu bilgisini vermiş, güvenlik güçlerinin de söz konusu mekanda hazır bulunduğunu kaydetmişti.

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