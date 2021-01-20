Tunus'a ilk Kovid-19 aşısı şubatta gelecek

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 18:15

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılardan ilk partinin 50 bin doz olarak şubat sonuna kadar ülkeye geleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Mehdi, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs aşısı tedariği ile ilgili yaptıkları girişimler hakkında bilgi verdi.



Aşı için birden fazla girişimde bulunduklarını belirten Mehdi, ilk partinin 50 bin doz olarak şubat sonuna kadar ülkeye getirileceğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının nisan ayı başına kadar 6 milyon doz aşı tedarik etmeyi planladığını bildiren Mehdi, ülkesinin aşı için hangi şirketle anlaştığını paylaşmadı.

Bakan, nüfusun yarısının aşılanmasının planlandığını kaydederek, aşılama sürecinde ilk önceliğin yaşlılar, sağlık çalışanları ve kronik hastalıkları bulunanlarda olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta paylaşılan son resmi rakamlara göre, 181 bin 885 koronavirüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı can kayıpları 5 bin 750'ye yükseldi.