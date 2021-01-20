İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4432
  • EURO
    9,0206
  • ALTIN
    442.329
  • BIST100
    1556.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus'la Libya arasında petrol iş birliği görüşmesi
Dünya

Tunus'la Libya arasında petrol iş birliği görüşmesi

Tunus'un Trablus Büyükelçisi, Libya Petrol Kurumu Başkanı'yla iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
ABONE OL

Tunus'un Trablus Büyükelçisi El-Esad Uceyli, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah ile iki ülke arasındaki petrol iş birliğini görüştü.

Büyükelçi Uceyli, yaptığı yazılı açıklamada, NOC Başkanı Sanallah'ın kendisini kurumun başkent Trablus'taki merkez binasında kabul ettiğini belirtti.

Görüşmede NOC ile Tunus şirketleri arasında petrol, enerji ve mühendislik yapıları alanında iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığını kaydeden Uceyli, Tunuslu şirketlerin, petrol sektöründe birçok önemli projeyi uygulamak için Libya pazarına girmeye çalıştığını aktardı.

NOC Başkanı Sanallah da Libya'da istikrarı yeniden tesis etme amaçlı çok sayıda toplantıya ev sahipliği yapması nedeniyle Tunus'a övgüde bulundu.

Sanallah, Libya petrol sektörünün umut verici olduğunu ve Tunus şirketlerinin katılımı için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.