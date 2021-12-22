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Dünya

Tunus'ta 10 yıldır Interpol tarafından aranan İtalyan mafya üyesi yakalandı

Tunus güvenlik güçlerinin İtalyan mafyasının Interpol tarafından aranan en tehlikeli unsurlarından birini yakaladığı bildirildi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:58
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"Radio Mozayik" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Tunus'ta yakalanan ve ismi paylaşılmayan mafya mensubunun İtalya'ya iadesi için işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Haberde, Terör Suçları ve Ulusal Bölge Güvenliği Biriminin, İtalyan vatandaşı göz altına almak için özel bir operasyon düzenlediği ve pusuya düşürerek yakaladığı ifade edildi.

Yakalanan mafya mensubunun silahlı soygun suçlarının yanı sıra uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarında etkin bir isim olduğu kaydedildi.

İtalyan makamları tarafından ülkedeki mafyanın en tehlikeli unsurlarından biri olarak sınıflandırılan kişinin 2011'den bu yana Tunus'ta firari olarak bulunduğu belirtildi.

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