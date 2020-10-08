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Dünya

Tunus'ta 4 ilde sokağa çıkma kısıtlaması

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle 4 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 07:38 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 07:51
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Tunus resmi televizyonun haberine göre, bugünden itibaren Tunus, Aryana, Bin Arus, Menuba illerindeki afet komiteleri, söz konusu kentlerde Kovid-19 sebebiyle 15 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verdi.

Kısıtlamanın cumartesi ve pazar günleri akşam 19.00 ile sabah 05.00, hafta içi ise 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 24 ilden 14'ünden Kovid-19 vaka sayısının ortalamanın üzerine çıktığını duyurmuştu.

Tunus'ta bugüne kadar 364 kişi virüs sebebi ile hayatını kaybederken, 24 bin 542 vaka tespit edildi.

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