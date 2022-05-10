Tunus'ta Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen atamalara göre kurum başkanlığına eski üyelerden Faruk Buasker getirildi.

Kurulun diğer 6 üyesi ise Sami bin Selame, Muhammed et-Telili, el-Habib er-Rebi, Mahir el-Cedidi, Mahmud el-Vairi, Muhammed Nevfel'den oluşuyor.

Tunus Resmi Gazetesinde 22 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 20 Aralık 2012'de kurulan anayasal kurumlardan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidilerek kurul başkanı ve diğer 7 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilebileceği ilan edilmişti.

Tunus'ta 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclis'in seçtiği 9 üyeden oluşuyordu. Kurulda 6 yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyordu.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurmuştu.