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Dünya

Tunus'ta koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı 362'ye yükseldi.

AA31 Mart 2020 Salı 09:33 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:33
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Safaks kentinde 3, Suse, Eryane, El-Kaf, Tatavin, El-Mediye, Binzert ile Bace kentlerinde de 1'er kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 50 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 362'ye çıktığı kaydedildi.

Tunus'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9, vaka sayısı ise 312 olarak duyurulmuştu.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

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