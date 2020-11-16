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Dünya

Tunus'ta can pazarı!

Tunus açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA16 Kasım 2020 Pazartesi 21:43 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:43
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Tunus sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, farklı Afrika ülkelerinden 24 düzensiz göçmenin Safaks kentindeki Karkane sahili açıklarında kurtarıldığı belirtildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen ve yaşları 14 ile 36 arasında değişen düzensiz göçmenlerin, bindikleri teknenin su alması sonucu batmak üzereyken kurtarıldıkları kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.

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