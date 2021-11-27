Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın ''olağanüstü kararlarına'' karşı Ulusal Sivil İttifakı girişimi

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:41 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:41

Başkent Tunus'ta girişim üyelerince düzenlenen basın toplantısında, Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesine karşı mücadele etmek üzere bu girişimin kurulduğu duyuruldu.

Basın toplantısında konuşan girişimin resmi sözcüsü Fevziye Hudari, "Ulusal Sivil İttifakı girişimi tüm siyasi parti ve STK'lere aynı mesafede ve açıktır. Ülkenin demokratik yola dönmesi için vereceğimiz mücadelede her türlü oluşumla ittifak içerisinde hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının Anayasa'ya aykırı olduğunu vurgulayan Hudari, "Sivillerin askeri mahkemede yargılanması, özgürlüklere yönelik tehdit ve hiçbir gerekçe gösterilmeden üst düzey yöneticilerin görevden alınması demokrasiyi tehdit eden unsurlardandır." ifadesine yer verdi.

- Said özgürlüklerin kısıtlandığını kabul etmiyor

Cumhurbaşkanı Said dün yaptığı açıklamada, yönetime yönelik suçlamaları yalanlayarak "Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık." demişti.

Ülkedeki muhalefet partilerini peş peşe krizler yaratmakla suçlayan Said, "Tunus'ta özgürlükler ile insan haklarının ihlal edildiğini söylüyorlar, hiç utanmıyorlar mı? Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Tunuslu aktivistler ise yönetimi, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarına karşı protestoları engellemek amacıyla ifade özgürlüğü ve insan hakları konularında birtakım kısıtlamalara başvurmakla suçluyor.

- Said'in olağanüstü kararları

Ülkesinde insan hakları ihlallerinin yaşanmayacağını dile getiren Said, "Anayasa askıya alınmadı, Anayasa'nın belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu." ifadesine yer vermişti.

Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımlamıştı. Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.