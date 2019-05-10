Tunus'ta göçmen faciası: Çok sayıda ölü var
Tunus medyası, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını; en az 70 göçmenin boğularak öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
- DHA
Tunus yerel medyası, Sahra Altı Afrika bölgesinden göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını; 70 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise kurtarıldığını; bölgede hala ulaşılamamış insanların olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini duyurdu. Yerel medya 16 kişiyi bölgede bulunan balıkçıların kurtardığını yazdı.
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