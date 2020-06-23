Tunus'ta gösterilere sahne olan Tatavin ilinde güvenlik önlemleri arttırıldı

AA 23 Haziran 2020 Salı 00:58 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 00:58

Orduya bağlı birlikler, gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbedenin yaşandığı Tatavin'deki emniyet karargahları önünde konuşlandı.

Tatavin'de çalışanlar, hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için dün genel greve gittiğini duyurmuştu.

Grevin, kentte 2017'de 3 ay süren gösteriler sonucu bölgedeki petrol şirketlerinde istihdam sağlanması yönünde hükümet ile eylemciler arasında imzalanan anlaşmanın tüm maddelerinin yerine getirilmesi için baskı unsuru oluşturma amacıyla düzenlendiği ifade ediliyor.

Tatavin'de önceki gün, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması talebiyle düzenlenen gösteriye emniyet güçleri müdahale etmiş, eylemcilerle polis arasında arbede yaşanmıştı.

Gözaltına alınan 11 gösterici serbest bırakıldı

Öte yandan Tunuslu hukukçu Munsif Habir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteriler kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Göstericilerin resmi sözcüsü Tarık el-Haddad'ın serbest bırakılması talebinin ise resmi makamlarca kabul edilmediğini ifade eden Habir, Haddad'ın başkent Tunus'a sevk edildiğini aktardı.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin'de 2017'de yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) ara bulucuğuyla göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin bölgedeki kalkınma projeleri için yaklaşık 32 milyon dolar ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde ise 370 kişiye iş verilmesi öngörülmüştü.