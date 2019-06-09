Tunus'ta iki parti birleşmek için imza attı

Parlamento seçimlerine 4 aydan az süre kalan Tunus'ta, cumhurbaşkanının partisi Nida Tunus ile Tunus Proje Partisi arasında parlamentoda tek bir grup altında toplanmak üzere birleşme konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Nida Tunus Partisi'nin sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yapılan açıklamada, Tunus Proje Partisi ile aralarında bir koalisyon anlaşmasına imza atıldığı kaydedildi.

Anlaşmaya, Nida Tunus'un Başkanı Selma Lumi ile Tunus Proje Partisi Başkanı Muhsin Merzuk'un imza attığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, iki parti parlamentoda bir blok halinde yer alacak.

Muhsin Merzuk 2016'da Tunus Proje Partisi'ni kurmadan önce Nida Tunus Partisi'nin Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu. Bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri ile sıkı ilişki içinde olan Merzuk, Nida Tunus Partisi'nden ayrılarak, kendi partisini kurmuş ancak halk tabanında beklediği kabulü görmemişti.

Nida Tunus Partisi'nin parlamentoda 37, Tunus Proje Partisi'nin 15 milletvekili bulunuyor. Parlamentodaki toplam milletvekili sayısı 217.

Söz konusu birleşmenin ekim başlarında yapılması planlanan parlamento seçimlerine yapacağı etki konusunda uzmanlar ise farklı görüşler ortaya koyuyor.