İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5493
  • EURO
    7,0001
  • ALTIN
    311.744
  • BIST100
    85195.4
Dünya

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 21:41
ABONE OL

Suse Valiliği Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Sami er-Rakik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan söz konusu kişinin solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurduğunu aktaran Rakik, hastanın müdahaleden önce hayatını kaybettiğini ifade etti.

TUNUS'TAKİ SON DURUM

Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, gün içinde yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 39'a yükseldiğini belirtmişti.

Ülkedeki koronavirüs vakalarının 25'inin yurt dışı kaynaklı olduğunu, 14'ünün ise virüsü ülke içinde kaptığını aktaran Bin Aliyye, Tunus'ta ilk defa bir kişinin koronavirüsü yendiğini dile getirmişti.

Bin Aliyye, ülkede şu ana kadar 8 bin 787 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığını, bunlardan 5 bin 628'inin gerekli süreyi tamamlayarak karantinadan çıktığını, 3 bin 159'unun ise hala müşahede altında olduğunu paylaşmıştı.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu
F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

F-35'in üreticisinden Rusya'yı çok kızdıracak görüntü! S-400 ve Topol-M'yi vurdu

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.