Tunus'ta meydana gelen selde ölü sayısı 3'e yükseldi

AA 24 Ekim 2021 Pazar 23:23 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 23:24

Ulusal Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Muaz Teria tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde yoğun yağıştan dolayı yaşanan sel felaketinde Kasrin vilayetine bağlı Tele beldesinde iki, başkent Tunus'un yakınında yer alan Burç Şakir'de bir kişinin öldüğü duyuruldu.

Dünden bu yana yağışların sürdüğü belirtilen açıklamada, ülke genelinde sel felaketine karşı çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Öğlen saatlerinde Tele beldesi yerel idari sorumlusu Cevher el-Şabani, sivil savunma ekiplerinin sel felaketinin yaşandığı bölgede 30 yaşlarında bir gencin cesedine ulaştığını ve sel sularına kapılarak kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Tunuslu yetkililer, birkaç gün önce ülkenin çeşitli bölgelerinin yoğun yağış alacağı ve vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.