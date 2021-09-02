Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkedeki durumlardan yönetimdeki katılımı oranında sorumluluk taşıdığını açıkladı

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 06:45 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 06:46

Hareketin Lideri ve çalışmaları dondurulan Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi başkanlığında bir araya gelen Nahda Hareketi, partinin İcra Ofisi toplantısı ardından yazılı açıklama yaptı.

Sokağın öfkesinin anlayışla karşılandığı belirtilen açıklamada, Hareketin, gelecek kongrede, gençlerin önündeki ufuklar açmak hedefiyle, program ve vizyonda yenilenme getirecek derin revizyonlar ve nesnel ciddi değerlendirmeler yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede yaşananlardan, yönetimde olanların yanı sıra idaredeki katılım hacmine göre kendilerinin de sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

- TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

