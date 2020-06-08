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Dünya

Tunus'ta Nahda Hareketi'nden meclisin feshedileceği iddialarına tepki

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Halil el-Barumi, ülkenin içinde bulunduğu durumda meclisin feshedilmesinin 'abesle iştigal' olacağını söyledi.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 23:59
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Barumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatanı Kurtarma Heyeti" adlı grubun meclisin feshedilmesi ve seçimlerin yenilenmesi yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

Meclisin feshedilmesi konusunu değerlendiren Barumi, "Tunus'un içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik durum ışığında bu açıklamalar abesle iştigaldir." dedi.

Barumi, "Ülkedeki demokrasi ortamında insanların kendilerini ifade hakkı var. Bu açıklamalar ise Tunus halkının kaygılarını yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Arap Baharı'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır basını Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatırken, Tunus içindeki bazı aktörlerin de bu asılsız haberleri kullanmasıyla "Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi" yönünde sosyal medyada bazı kampanyalar yapıldı.

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