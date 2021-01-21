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Dünya

Tunus'ta protestolar sırasında yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı

Tunus'ta hafta sonundan bu yana süren gösterilerde 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 19:39
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Tunus'ta sosyoekonomik nedenlerle hafta sonundan bu yana devam eden gösterilerde, 1000'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tunus İnsan Haklarını Savunma Birliğinin (LTDH) Genel Başkan Yardımcısı Besam İtrifi, başkentte Tunus Gazeteciler Sendikasının merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu.

İtrifi, "Tunus'ta güvenlik güçleri son gösteriler sırasında en az yarısı çocuk yaşta (18 yaş altı) olmak üzere 1000'den fazla kişiyi gözaltına aldı." dedi.

Güvenlik güçlerinin göstericileri rastgele gözaltına aldığını söyleyen İtrifi, çoğunun kötü muameleye maruz kaldığını ve çocuklara şiddet uygulandığını savundu.

Tunus'ta gösteriler

Tunus'ta ekonomik nedenlerle hafta sonundan itibaren çok sayıda gösteri düzenlenirken, protestoler sırasında kamu binalarının zarar gördüğü, özel araçların ateşe verildiği ve mağazaların yağmalandığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Küresel anlamda sosyoekonomik şartları ağırlaştıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Tunus'taki yaşam koşullarını da derinden etkiledi.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahru kalan Tunus, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması, yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

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