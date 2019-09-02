29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8128
  • 6,3789
  • 283.427
  • 97763.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus’ta silahlı çatışma: 4 ölü

Tunus'un batısındaki el-Kasreyn kentinde polis ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğü belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cezayir ile Tunus sınırında bulunan el-Kasreyn silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada birisi polis, 3’ü terörist 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.  
 
Elde edilen bilgilere göre, teröristler el-Kasreyn kentinde bulunan saraya sızmaya hazırlanırken Tunus polis tuzak kurarak 3 teröristi öldürdü.

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşuyor

İstifa kararını sosyal medyadan duyurdu! Komşuda hükümet krizi

İstifa kararını sosyal medyadan duyurdu! Komşuda hükümet krizi

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Feyzioğlu'ndan 'meslek sınavı' çağrısı

Feyzioğlu'ndan 'meslek sınavı' çağrısı

TEM Otoyolu'nda 'makas' yarışı

TEM Otoyolu'nda 'makas' yarışı
 

POPÜLER HABERLER

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

TEM Otoyolu´nda ´makas´ terörü kamerada!

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Bu karışıma dikkat! Ballı karbonat nelere iyi geliyor?

Bu karışıma dikkat! Ballı karbonat nelere iyi geliyor?

En erken emekli olunan ülke hangisi?

En erken emekli olunan ülke hangisi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA