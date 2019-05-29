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Tunus'ta solun çatı yapılanmasından 9 vekil istifa etti

Tunus'ta sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Halkçı Cephe'den 9 milletvekili istifa etti - İstifaların ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 15'ten 6'ya düşecek Halkçı Cephe, meclis grubunu yitirebilir

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Tunus'ta sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Halkçı Cephe'den 9 milletvekilinin "parti içi sorunları" gerekçe göstererek istifa ettiği bildirildi.
 
İstifa eden milletvekillerinden Abdulmumin Bilinas, bugün mecliste düzenlediği basın toplantısında, Halkçı Cephe'deki 15 milletvekilinden 9'unun istifa dilekçelerini sunduğunu söyledi. 
 
Parlamento grubunun henüz dağılmadığını dilekçelerin uygulamaya girmesi için üzerinden 5 gün geçmesi gerektiğini aktaran Bilinas, "Cephe'nin cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin iç sorunların patlak verdiği bir dönem yaşamasını" istifaların gerekçesi olarak gösterdi. 
 
İstifaların ardından parlamentodaki milletvekili sayısı 15'ten 6'ya düşecek Halkçı Cephe'nin meclis grubunu yitirme ihtimali söz konusu.
 
Ülkedeki parlamento iç tüzüğüne göre, 217 sandalyeli mecliste grup kurulabilmesi için en az 7 milletvekilinin üye olması gerekiyor. 
 
Tunus'taki Halkçı Cephe, 7 Ekim 2012'de 11 sol partinin yanı sıra bağımsız, çevreci gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulmuştu. 
 
Tunus'ta bu yıl 6 Ekim'de genel, 17 Kasım'da ise cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Ülke siyaseti, kritik seçimler öncesinde ortaklıkların dağıldığı ve yeni ittifakların kurulduğu hareketli bir döneme girdi.

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