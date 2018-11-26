Tunus'ta STK'lar Suudi Veliaht Prens'i soğuk karşılamaya hazırlanıyor

Tunus'taki sivil toplum kuruluşları (STK), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yarın gerçekleştireceği Tunus ziyareti öncesi "kitlesel gösteri" çağrısında bulundu.

Başkentteki Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJT) binasında bir araya gelen STK temsilcileri, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suudi Veliaht'ın yarın yapacağı Tunus ziyaretini eleştirdi ve kitlesel gösteri çağrısı yaptı.

Toplantıya SNJT'nin yanı sıra Tunus Gazete Editörleri Derneği, Tunus Demokratik Kadınlar Derneği, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Genç Avukatlar Komisyonu ve Tunuslu Kadınlar Derneği gibi çok sayıda STK'dan temsilciler katıldı.

"Tunus'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler

STK'lar, Veliaht Prens'in Tunus ziyareti öncesinde, bu akşamdan başlamak üzere, "Tunus'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler düzenleme kararı aldıklarını duyurdu.

SNJT Üyesi Sekine Abdüssamed, Suudi Arabistan'ın en son Kaşıkçı cinayeti olmak üzere işlediği tüm suçlarından aklanma yeri olarak Tunus'u kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Abdüssamed ayrıca Tunuslu yetkililerin Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de sivil halka karşı işlenen suçlar karşısında izlediği kayıtsız tavrın hayret verici olduğunu ifade etti.

SNJT'nin ayrıca Bin Selman'ın ziyaretine karşı izlediği tavır dolayısıyla Uluslararası Gazeteciler Federasyonundan teşekkür mektubu aldığı belirtildi.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu Başkanı Mesud Ramazani ise "Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve rejimine yönelik töhmetler nedeniyle Tunus halkı bu ziyarete şüpheyle bakıyor." dedi.

Tunuslu hukukçulardan "Veliaht Prens'in suçlarının soruşturulması" talebi

Öte yandan Tunuslu 50 avukat, "Muhammed bin Selman tarafından işlenen suçların soruşturulması" talebiyle Tunus mahkemesine dilekçe verdi.

Başkentteki Tunus İlk Derece Mahkemesi önünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Avukat Nizar Bucelal, "Soruşturma talebi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile Suudi rejimini sorumlu tuttuğumuz Yemen, Irak ve Suriye'deki suçları kapsıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, geçen cuma günü yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, 27 Kasım Salı günü Tunus'u ziyaret edeceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın çıktığı bölge turu kapsamında, Arap Baharı'nın beşiği ve son kalesi sayılan Tunus'u ziyaret edeceğinin açıklamasının ardından, ülkedeki bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve gazeteciler ziyarete yoğun tepki göstermişti.

Suudi Veliaht'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş astı.

Tunus'taki STK temsilcileri ile aktivistler de Bin Selman'ın Tunus ziyaretinin başlayacağı salı günü için sosyal medya üzerinden gösteri çağrıları yapıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra çıktığı ilk yurt dışı turunda hangi ülkeleri ziyaret edeceği önceden açıklanmazken Arap ülkelerinden muhtemel ziyaretler öncesi tepkiler geliyor. Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Suudi Veliaht, dün Bahreyn'e geçmişti.