AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:24 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:24

Devlete ait Er-Raid bülteninde, Cumhurbaşkanı Said'in geçen pazardan bu yana devam eden devlet yetkililerinin görevden alınmasına ilişkin yeni kararlarına yer verildi.

Kararlar kapsamında Başbakanlık Divan Müdürü El-Muiz Lediniallah el-Mukaddem, Hükümet Genel Sekreteri Velid ez-Zehebi, Başbakan danışmanları Reşad bin Ramadan, Seşim et-Teysevi ve Müfdi el-Mesedi, Devrim ve Terör Operasyonları Şehitleri ve Gazileri Heyeti Başkanı Abdurrezzak el-Keylani görevlerinden azledildi.

Ayrıca Başbakanın 8 danışmanı ile aynı divanda çalışan 8 görevlinin de işlerine son verildi.

İHVAN'DAN TUNUS'TAKİ TÜM KURUMLARA "CİDDİ DİYALOG" ÇAĞRISI

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile tüm Tunuslu güçlere "ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta ani şekilde meydana gelen olaylara ilişkin gelişmelerin büyük üzüntüyle takip edildiği kaydedildi.

Bu zamanlarda en önemli önceliğin demokratik sürece saygı duyulması, Tunus halkının kazanımlarının ve özgür seçimlerin korunması olduğu aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Meclis ve hükümet de dahil olmak üzere tüm siyasi ve toplumsal güçleriyle Tunus halkına ciddi bir diyalog çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, diyaloğun, olayların daha da kötüleşmesine, ülkenin şiddet, yıkım ve kan dökülmesi gibi sonu iyi olmayan olaylara kaymasına neden olacak yolların önünü keseceği vurgulandı.

İİT GENEL SEKRETERİ'NDEN TUNUS İÇİN "İSTİKRAR" TEMENNİSİ

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Tunus'un mevcut aşamadan hızlı bir geçişle yeniden istikrara dönmesi" temennisinde bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Useymin, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bu ülkede yaşanan son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Useymin, İİT'nin Tunus'un istikrar ve güvenliğine verdiği önemi ve Tunus halkına olan tam desteğini vurguladı.

Tunus hükümeti ve Meclisine yönelik darbe girişimine değinmeyen Useymin, "Tunus'un mevcut aşamadan hızlı bir geçişle yeniden istikrar ve huzura dönmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- TUNUS'TA NE OLDU?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.