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Dünya

Tunus'ta terör örgütü DEAŞ operasyonu

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı, hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı teröristin yakaladığı belirtildi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 00:03 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 00:03
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TUNUS (AA) - Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cenduba ve Kabili kentlerinde operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin, terör eylemi planlayan iki DEAŞ'lıyı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan teröristlerin gerekli işlemler için yargı makamlarına sevk edildiği kaydedildi.

Tunus'un turistik kenti Suse'de 7 Eylül'de güvenlik güçlerini hedef alan ve bir polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tunus İçişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının ardından 10 Eylül'de Gafsa vilayetinde aşırı görüşlere mensup bir hücrenin çökertildiğini ve üç kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

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