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Dünya

Tunus'ta Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı başladı

Tunus'un Cerbe Adası'nda Türkiye dahil 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı ziyarete açıldı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 22:27 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 22:27

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, havacılık sanayisinde ülkesinin önemli bir yol katetmesi gerektiğini belirtti.

Said, "Eğer bu uçakların parçalarını üretebilirsek, tüm krizlerin üstesinden geliriz ve uçak üreticisi ülkelerden biri oluruz. Tamamen Tunus üretimi bir uçağın da burada olmasını yürekten arzu ediyorum." dedi.

Uluslararası Sivil Havacılık ve Savunma Fuarı Direktörü İslam el-Levati ise "Bu fuar Tunus'ta ilk kez düzenleniyor. ABD, Türkiye ve Suudi Arabistan dahil 40 ülke katılıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 savaş uçağının yanı sıra savunma sanayisi alanında birçok ürünün tanıtıldığı fuar, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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