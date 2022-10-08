Tunus'taki Nahda Hareketinden ''darbeye'' karşı çabaların birleştirilmesi çağrısı

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Hareketin Raşid el-Gannuşi başkanlığında icra kurulu toplantısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Tunus'taki siyasi hayatın bozulmasından ve ekonomik krizin halkın hayatını olumsuz etkilemesinden Cumhurbaşkanı Said ve yönetiminin sorumlu olduğu kaydedildi.

Demokratik yolu yeniden tesis etmek için çaba sarf edilmesi gerektiğinin önemi vurgulanan açıklamada, "darbeye" karşı durma çabalarının birleştirilmesi ve yönetime karşı barışçıl protestoların artırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, yeni seçim kararnamesinin "Cumhurbaşkanı Said'in devlet ve toplum üzerindeki diktatörlük projesini güçlendirdiği" belirtilerek, söz konusu kararnamenin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

- YENİ SEÇİM YASASI VE BOYKOT AÇIKLAMALARI

Yeni anayasanın kabulünün ardından 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Said, yeni seçim kararnamesinin hazır olduğunu kaydederek, seçmenleri 17 Aralık'ta parlamento seçimleri için oy kullanmaya çağırmıştı.

Yeni seçim yasasında aday olmak için 400 imza toplanması ve seçim bölgelerinin yeniden bölünmeler ile revize edilmesi tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçi Parti, İşçi Partisi, Demokratik Kutup Partisi, Demokratik Akım Partisi ile Emek ve Özgürlükler İçin Demokratik Blok Partisi, 19 Eylül'de yaptıkları ortak açıklama ile erken genel seçimleri boykot edeceklerini duyurmuştu.

Ülkedeki muhalif siyasilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi ise yeni seçim yasasını, meşru olmadığı gerekçesiyle reddettiklerini açıklamıştı.