Tunus'tan ABD'ye sert mesaj: Büyükelçi sınır dışı edilsin

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, ABD Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi yönünde sloganlar atıldı.
Filistin'e destek vermek isteyen Tunuslular, "Tunus (İsrail ile) Normalleşmeyle Mücadele Birliği"nin çağrısı üzerine başkentteki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
Göstericiler, burada "ABD Büyükelçisi sınır dışı edilsin", "ABD ile Fransa Siyonistlerin ortağı", "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız" sloganları attı.
AA muhabirine açıklama yapan Birliğin üyelerinden Selahaddin el-Masriy, "Filistin halkına ve milletine yönelik saldırıların başlamasının ardından saldırıya destek veren ABD'nin Büyükelçiliği önünde üçüncü eylemimizi yapıyoruz" dedi.
Masriy, Tunus Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Tunus Büyükelçisi Joey Hood'u sınır dışı etmesini istediklerini söyledi.