İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus'tan ABD'ye sert mesaj: Büyükelçi sınır dışı edilsin
Dünya

Tunus'tan ABD'ye sert mesaj: Büyükelçi sınır dışı edilsin

Tunuslular, ABD'nin Tunus Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için düzenlediği gösteri'de, 'ABD Büyükelçisi sınır dışı edilsin' sloganları attı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Tunus'tan ABD'ye sert mesaj: Büyükelçi sınır dışı edilsin
ABONE OL

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, ABD Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi yönünde sloganlar atıldı.

Filistin'e destek vermek isteyen Tunuslular, "Tunus (İsrail ile) Normalleşmeyle Mücadele Birliği"nin çağrısı üzerine başkentteki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Göstericiler, burada "ABD Büyükelçisi sınır dışı edilsin", "ABD ile Fransa Siyonistlerin ortağı", "Kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız" sloganları attı.

AA muhabirine açıklama yapan Birliğin üyelerinden Selahaddin el-Masriy, "Filistin halkına ve milletine yönelik saldırıların başlamasının ardından saldırıya destek veren ABD'nin Büyükelçiliği önünde üçüncü eylemimizi yapıyoruz" dedi.

Masriy, Tunus Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Tunus Büyükelçisi Joey Hood'u sınır dışı etmesini istediklerini söyledi.

  • Tunuslular
  • ABD Büyükelçisi
  • Filistine Destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.