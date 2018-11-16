Tunus işgalci İsrail'in saldırılarının durması için harekete geçme çağrısında bulundu

Tunus Dışişleri Bakanlığından Filistin devletinin bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, BMGK ile uluslararası kurumlardan, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını durdurması için üzerilerine düşen sorumluluğu üstlenmesi talep edildi.

Açıklamada, ayrıca uluslararası kesimlere İsrail'in Kudüs'ün ve işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme planlarını, BM kararları ile uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesini, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal kabul edilen yerlere yönelik ihlallerini durdurma çağrısında bulunuldu.

Tunus'un iki devletli çözüm ilkesine dayanan kapsamlı ve adil bir barış için sarf edilen uluslararası çabalara destek verdiği aktarıldı.

Aynı şekilde Tunus'un Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkı konusundaki tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de Filistin devletinin kurulduğunu dünyaya ilan etmişti.