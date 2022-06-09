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Dünya

Tunus'tan İsrail iddialarına ret: Söz konusu değil

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 'Tunus'un Tel Aviv yönetimiyle diplomatik görüşmeler yaptığı' iddiaları üzerine, 'İsrail ile herhangi bir diplomatik ilişkinin söz konusu olamayacağını' duyurdu.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
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Bakanlık, İsrail basınında yer alan "Tunus ile İsrail'in diplomatik görüşmeler yaptığı" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"İsrail'e bağlı internet sitelerince yayılan söylentileri" yalanlamak üzere yapıldığı belirtilen açıklamada, "İşgalci İsrail'e bağlı bazı internet sitelerinin Tunus ile diplomatik görüşmelerin varlığına dair iddialarını reddediyoruz. İsrail ile diplomatik ilişki kurmakla ilgilenmiyoruz. Bu sitelerin yaydığı haberler, ülkemizin imajına ve Filistin halkı ile olan dayanışmamıza zarar verme girişimleridir." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'un, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediği yinelenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunus işgalci bir oluşumla resmi veya kamu nezdinde diplomatik ilişkiler kurmakla ilgilenmiyor. Filistinli kardeşlerimizin meşru hakları geri alınana kadar mücadelelerine destek olmaya devam edeceğiz."

Arap medyasında dün çıkan bazı haberlerde "Israel Today" gazetesi kaynak gösterilerek, "Tunus ile İsrail arasında normalleşme ve yakınlaşma için bir dizi diplomatik görüşmeler yapıldığı" iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde, Tunus muhalefetinin ve Cezayir'in bu görüşmelere karşı olduğu ve engellemeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

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