İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3946
  • 6,1819
  • 222.698
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus, Katar'ı Arap Birliği zirvesine davet etti

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Katar'ı mart ayında ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği zirvesine davet etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Cihinavi, Doha'ya dün gerçekleştirdiği ziyarette Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Açıklamada, 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Cihinavi'nin ülkesinin Doha'ya davetini Katarlı mevkidaşına ilettiği aktarıldı.

Buna karşılık Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Tunus'taki zirvenin başarılı olması için ülkesinin en üst düzeyde katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan Cihinavi'nin önceki gün de Kuveyt'e giderek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Arap Birliği zirvesine davet ettiği kaydedildi.

Tunus'taki zirve öncesi tartışma yaratan iddia

Tunus'ta mart ayında düzenlenecek 30. Arap Birliği Zirvesi öncesi Suriye rejimiyle ilgili iddialar tartışma yaratmıştı.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Beşşar Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımları, Esed rejiminin Arap Birliği'ne geri döneceği iddialarını sıklaştırmıştı.

Tunus medyasında geçen ay Beşşar Esed'in 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için davet edildiği yönünde haberler çıkmış, ancak Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi bu iddiaları yalanlamıştı.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Teneke yiyen balık şoke etti

Teneke yiyen balık şoke etti

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA