Tunus'tan Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "uluslararası iş birliğinin önceliklerinin belirlenmesi" çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19 Zirvesi'ne video mesajla katılan Said, Kovid-19 salgınıyla küresel mücadelenin önemini vurguladı.
Said, "Kovid-19 aşısı hazır olduğunda, tüm ülkelerin hakkaniyetli bir biçimde ulaşabilmesinin sağlanması gerekli." ifadelerini kullandı.
"Aciliyetle uluslararası iş birliğinin önceliklerinin belirlenmesi" çağrısı yapan Said, sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, herkesin sağlığın önemsenmesi ve insan hakları çerçevesinde eşit hareket edilmesini istedi.