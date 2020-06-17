İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8446
  • EURO
    7,6933
  • ALTIN
    379.917
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus'tan, Libya'daki toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturma açılması çağrısı
Dünya

Tunus'tan, Libya'daki toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturma açılması çağrısı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Libya hükümetinin başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kenti ve çevresinde bulduğu toplu mezarlarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma açılması çağrısı yaptı.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 21:49 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 21:49
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de toplu mezarların bulunduğu yönündeki ürkütücü haberlerden endişe duyulduğu belirtilerek, bunun tehlikeli bir gelişme olduğu ve krizin askeri seçeneklerle çözülmeye çalışılmasının Libya halkının sıkıntılarını artırmaktan başka bir işe yaramayacağını ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin Terhune kenti ve çevresinde bulduğu toplu mezarlarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma açılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Libya ordusu, 5 Haziran'da Terhune'yi ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlemiş, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

Libya hükümeti, "sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif, işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

Yuvasını belediyenin taş ocağına yaptı... Yavrular kanatlanıp uçuncaya dek çalışmalara ara verildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.