İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,688
  • EURO
    11,2316
  • ALTIN
    555.769
  • BIST100
    1529.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tunus'un Fransız Büyükelçiliğinde şok eden görüntü! Bakanlık terör şüphesiyle devreye girdi
Dünya

Tunus'un Fransız Büyükelçiliğinde şok eden görüntü! Bakanlık terör şüphesiyle devreye girdi

Tunus'ta Fransız Büyükelçiliğine ait rezidansın yakınında yer alan bir evde tünel bulunduğu bildirildi.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:13
ABONE OL

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tunus'un La Marsa semtinde yer alan Fransız Büyükelçiliği rezidansı yakınlarındaki bir evde şüpheli faaliyetler olduğuna dair istihbarat üzerine buraya baskın düzenlendiği aktarıldı.

Baskın sonucu evde bir tünel kazma çalışması belirlendiği kaydedilen açıklamada savcılıkla koordineli olarak bölgede araştırma faaliyetlerine başlandığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu eve bazı terör şüphelisi şahısların da gittiğinin anlaşılması üzerine soruşturmaya terörle mücadele ekiplerinin de dahil edildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.