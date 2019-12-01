11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi öldü

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde devrildiği bildirildi.

Kazada, yolcularından 22'sinin yaşamını yitirdiği, 21'inin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelere sevk edildi belirtildi.

Açıklamada ayrıca olayın takibi için bakanlık tarafından kriz masası oluşturulduğu ifade edildi.

Türk yolculara skandal muamele!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da evlat vahşeti! Sinir krizi geçirdiler

Adana'da evlat vahşeti! Sinir krizi geçirdiler

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia ediliyor! Satışa sunuldu

Buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia ediliyor! Satışa sunuldu

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Şişli´de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA