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Dünya

Türbülansa giren uçakta 20 kişi yaralandı

Almanya'nın Frankfurt şehrinden Afrika ada ülkesi Mauritius'a giden uçağın türbülansa girmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA2 Mart 2023 Perşembe 13:57 - Güncelleme:
Türbülansa giren uçakta 20 kişi yaralandı
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Alman Haber Ajansı'na (DPA) konuşan havayolu şirketi sözcüsü, Frankfurt'tan Mauritius'a hareket eden "Condor DE2314" sefer sayılı uçağın, inişten 2 saat önce türbülansa girdiğini söyledi.

Sözcü, türbülansın yol açtığı sarsıntı nedeniyle aralarında kabin görevlilerinin de bulunduğu 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktaran sözcü, türbülans sırasında uçak kabininin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

272 yolcu ve 13 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, yerel saatle 06.29'da Mauritius'un başkenti Port Louis yakınlarındaki bir havaalanına güvenli iniş yaptı.

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