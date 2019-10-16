Turistik beldede 4 metrelik kobra
Tayland’ın turistik tatil beldesi Krabi’de, 4 metre uzunluğundaki bir kobra kanalizasyonda yoğun uğraşlardan sonra çıkarıldı.
15 kilo ağırlığında olduğu belirlenen ve tehlikeli olarak değerlendirilen kobra yılanın, kimseye zarar vermeden yakalanması için 30 metre uzunluğundaki kanalizasyonda oldukça zor onlar yaşadı. Arama kurtarma ekibinde çalışanlar, yılanı yakaladıktan sonra, kameraların karşısına geçerek poz verdi. Turistik kasabanın alış veriş mağazalarının bulunduğu bir kanalizasyon borusunda ele geçirilen yılan, daha sonra koruma altındaki bir ormana taşındı.
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