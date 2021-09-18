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Dünya

Turistik ''Taliban turu'' paketini satışa çıkardılar! İşte ücreti

Rusya'da 40 bin TL'ye turistik 'Taliban turu' paketi satışa çıkarıldı.

Hürriyet18 Eylül 2021 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:48
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Rusya'da bir turizm şirketi, Afganistan'a "Taliban turu" paketini satışa çıkardı. Rusya'dan Taliban kontrolündeki Afganistan'a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.

Krasnoyarsk kentinde Tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demecinde, "Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan'a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan'a tur düzenlemenin yolunu bulduk" dedi.

Hürriyet'in haberine göre; İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul'dan Kabil'e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil'e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor.

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