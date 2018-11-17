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Türk akımı Sırbistan topraklarından geçebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan’dan geçebileceğini söyledi.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığı konutunda Sırbistanlı gazetecilere verdiği röportajda Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan’ın kendi topraklarından geçmesi talebi ile ilgili konuşan Lavrov, "Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan arasında Avusturya’nın Baumgarten kasabasında doğalgaz dağıtım merkezine erişim başta olmak üzere Avrupa topraklarında doğalgaz boru hattının dağılması için çeşitli olasılıklar araştırılıyor. Türk Akımı doğalgaz boru hattı Sırbistan üzerinden geçebilir" dedi.
 
Lavrov açıklamasının devamında enerji sektöründeki işbirliğinin Moskova ve Belgrad arasındaki öncelikli işbirliği alanlarından biri olduğunu söyleyerek, "Rus ve Sırp enerji şirketleri yakın temas halinde. Büyük projeler planlanmaktadır. Hükümetler arası Rus-Sırp komitesi aracılığıyla ticaret, ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliği konusunda özel adımların koordinasyonu yürütülmektedir" dedi.

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