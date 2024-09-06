Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoda İsrail askerlerince öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için Ankara'dan sert açıklamalar gelirken, söz konusu gelişme dünya basınında geniş yer buldu.

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum' dedi. Dışişleri Bakanlığı ise Batı Eygi'nin öldürülmesine ilişkin "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk insan hakları aktivistiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD ve Türkiye'den saldırıya tepkiler gelmeye devam ederken, uluslararası basın ise Eygi'ye saldırıyı manşetlerinden servis etti.

Katar merkezli Gulf Times: İsrail askerleri, Cuma günü İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk-Amerikalı bir kadını vurarak öldürdü

El Cezire: Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı İsrail yerleşim birimlerine karşı düzenlenen bir gösteride hem ABD hem de Türkiye vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdüğünü söyledi

İsrail'e Ayşenur Ezgi tepkisi

Batı Şeria'daki protesto sırasında Amerikalı kadın öldürüldü

Washington merkezli UPİ: İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki kalabalığa ateş açmasının ardından 26 yaşındaki Amerikalı-Türk aktivist öldürüldü

İngiltere merkezli haber sitesi 5Pillars: 26 yaşındaki Amerikalı-Türk Filistin yanlısı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protesto sırasında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

PBS News: İsrail askerleri Cuma günü Batı Şeria'da yerleşim karşıtı bir protestoya katılan bir Amerikalı kadını öldürdü. İki doktorun ifadesine göre Eygi kafasından vurulduğu öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Türkiye doğumlu 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünü doğruladı. Beyaz Saray ise bir ABD vatandaşının öldürülmesinden "derinden rahatsız" olduğunu açıkladı.

SKY NEWS: ABD'li bir Türk aktivist İsrail güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü

CNN: Batı Şeria'daki protestoya İsrail ordusunun ateş açması sonucu ABD'li aktivist öldürüldü. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, Türkiye doğumlu Eygi'nin öldüğünü doğrulayarak, büyükelçiliğin "Eygi'nin ölümünün koşulları hakkında acilen daha fazla bilgi talep ettiğini" söyledi.

The National: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in açtığı ateş sonucu ABD'li Türk vatandaşı öldürüldü

Filistin haber ajansı Wafa: Eygi, Nablus'un güneyindeki Beita köyünde yerleşim birimi genişlemesine karşı düzenlenen haftalık protesto gösterisine katılırken başından vuruldu.

Arab News: Batı Şeria'da yerleşimci karşıtı protestoda ABD-Türkiye çifte vatandaşı öldürüldü

The Guardian: İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimci genişlemesine karşı düzenlenen protesto gösterisine katılan bir Amerikan-Türk çifte vatandaşı, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Görgü tanıkları, Eygi'nin "küçük çatışmalar" çıktıktan sonra yakındaki bir tarlada konumlanan İsrail askerleri tarafından vurulduğunu söyledi. Askerler dua eden bir grup insanı çevreledi ve Filistinliler taş atmaya başladı, askerler de buna göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmatla karşılık verdi.

Eş Şark Al Avsat: Batı Şeria'da bir Türk-Amerikalı kadının öldürülmesi Washington ve Ankara'nın dış ilişkilerini harekete geçirdi.