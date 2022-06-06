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Dünya

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde görev değişimi

ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) eş başkanlığına Melih Bektaş getirildi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 20:05 - Güncelleme:
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TASC'in resmi kuruluşundan bu yana eş başkanlık yapan Dr. Halil Mutlu'dan sonra görevi devralan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve gururluyum. Yaklaşık 20 senedir ABD'de bireysel olarak elimden geldiğince ülkemin gönül elçisiydim. Şimdi bunu TASC çatısı altında büyük bir azim ve kararlılıkla yürüteceğim." dedi.

Bektaş, TASC içinde öncelikli hedefinin ABD'li senatör, temsilci, vali ve kanaat önderleriyle yakın ilişkiler kurmak olduğunu belirterek, "Onlara Amerikalı Türkleri ve Türkiye'yi tanıtmak, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini anlatmak istiyorum. Bu diyalogların Türk Amerikan ilişkilerini geliştirmeye katkı sağlayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğan Bektaş, Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini bitirdikten sonra yaklaşık 20 yıl önce geldiği ABD'nin Rhode Island eyaletinde yüksek lisansını tamamladı. Bektaş, burada mezun olduktan sonra kısa bir süre mühendislik yaparak ardından inşaat ve gıda sektöründe kendi firmalarını kurdu.

ABD'de faaliyet gösteren 155 Türk derneğinin, Ermenilerin 1915 olaylarına dair iddialarına karşı koymak amacıyla bir araya gelerek oluşturduğu TASC, resmi kuruluşunu Mart 2016'da tamamladı.

TASC'in internet sitesinde, misyonları arasında Türk Amerikan toplumunu ve ABD-Türkiye ilişkilerini etkileyen konularda Türk-Amerikan toplumunun sesini güçlendirmek, bu minvalde ortak çıkarlar için katılımcı kuruluşların kaynaklarını bir havuzda toplayarak tamamlayıcı yeteneklerini koordine etmek yer alıyor.

  • Melih Bektaş
  • Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi
  • TASC

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